Globurile de Aur 2019. Ce filme se numără printre nominalizări

"Bohemian Rhapsody", "A Star is Born", "Black Panther", "Crazy Rich Asians", "The Favourite" şi "Mary Poppins Returns" se numără printre filmele nominalizate la gala Globurilor de Aur 2019.

Astfel, la categoria "cel mai bun film comedie/ musical" au fost nominalizate "Vice", "Mary Poppins Returns", "Green Book", "The Favourite" şi "Crazy Rich Asians".

La categoria "cel mai bun film dramă" au fost nominalizate "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "If Beale Street Could Talk", "A Star is Born" şi "BlacKkKlansman".

Nominalizările au fost anunţate joi, la Los Angeles, de actorii Christian Slater, Danai Gurira, Terry Crews şi Leslie Mann.