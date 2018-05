Glicemie normală: care sunt valorile de referinţă după care să te ghidezi

Diabetul este o boala cu care foarte multi oameni se confrunta si care poate provoca mari neplaceri si multe alte probleme de sanatate, precum boli ale rinichilor, inimii sau nervilor.

Chiar daca ai predispozitie genetica pentru aceasta boala sau pur si simplu esti o devoratoare impatimita de dulciuri si alimente interzise, este bine sa iti cunosti limitele si sa stii exact care sunt valorile normale ale glicemiei, scrie realitatea.net.

Pentru sanatatea ta pe termen lung, afla mai multe despre glicemia normala si care sunt valorile peste care nu trebuie sa treci ca sa fii in siguranta!

Valorile normale ale glicemiei

Pe parcursul unei zile, nivelul glicemiei se modifica, fiind cel mai scazut inainte de a manca. Pentru cei mai multi oameni fara diabet, nivelul glicemiei pe nemancate este sub 100 mg/dL. De crescut, glicemia poate sa creasca relativ usor, insa de scazut, nu va scadea atat de usor, pentru ca atunci cand nu mananci, chiar si o perioada mai indelungata, ficatul transforma grasimea si masa musculara in glucoza. Foarte putine sunt cazurile in care glicemia scade sub 60 mg/dL.

Atunci cand valorile normale sunt depasite, dar inca nu sunt la un nivel foarte periculos, pacientul este prediabetic. Sunt foarte multi oameni prediabetici, in special din cauza stilului de viata nesanatos. Prediabetul este si el periculos, pentru ca vine cu un risc crescut de face boli cardiovasculare, chiar daca nu la fel de mare ca in cazul diabetului.

Probabil te intrebi de ce un nivel ridicat al glicemiei este periculos pentru organism. Glucoza este "combustibilul" celulelor atunci cand este la un nivel normal in corp. In acelasi timp, ea se poate transforma cu usurinta in otrava daca este prea multa, pentru ca afecteaza capacitatea celulelor din pancreas de a produce insulina, iar acest organ ajunge sa supracompenseze, producand prea multa insulina. In timp, starea pancreasului se degradeaza complet. O glicemie prea mare mai prezinta o problema grava: duce la intarirea vaselor de sange (ateroscleroza).

Aproape orice parte a corpului poate fi afectata de un nivel prea mare al zaharului in sange. Cele mai comune complicatii ale diabetului sunt: probleme cu rinichii, infarct, pierderea sau slabirea vederii, sistem imunitar slabit, neuropatie, circulatie proasta la extremitati, vindecare incetinita a ranilor.