Giuseppe Conte, un profesor de drept a fost desemnat la funcţia de prim-ministru al Italiei

Giuseppe Conte, un profesor de drept puţin cunoscut şi fără experienţă politică semnificativă, a fost desemnat de preşedintele Italiei pentru funcţia de prim-ministru. El va conduce guvernul format de partidul populist, Mişcarea de 5 Stele, şi cel de extremă-dreapta, Liga.

"Preşedintele Republicii mi-a încredinţat mandatul să formez guvernul, o responsabilitate pe care am acceptat-o cu rezerve. Dacă voi reuşi, o să prezint în parlament un program bazat pe acordul dintre forţele politice ale majorităţii", a spus Giuseppe Conte, premier desemnat.



Noul premier desemnat are o sarcină foarte dificilă, în condiţiile în care programele politice ale celor două formaţiuni din coaliţia de guvernare sunt diametral opuse. Conte are în faţă o mulţime de dosare dificile şi pe plan extern. El va trebui să poarte în curând negocieri la Bruxelles în privinţa bugetului UE, a politicilor de imigrare şi a reformei uniunii bancare.

"Vreau să mă dedic tuturor acestor probleme, să construiesc alianţele necesare şi să fac totul pentru ca direcţia adoptată să reflecte interesele noastre naţionale", a mai spus Giuseppe Conte, premier desemnat.



Coaliţia de guvernare are în plan mai multe măsuri de sprijin financiar pentru persoanele vulnerabile, ceea ce vine în contradicţie cu necesitatea de reducere a deficitului bugetar. În plus, majoritatea parlamentară se opune planurilor europene privind imigraţia extracomunitară.