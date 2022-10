Gimnaziul „Mihai Eminescu” din orașul Cantemir a fost termoizolat și echipat cu panouri fotovoltaice

Gimnaziul „Mihai Eminescu” din Cantemir, unde învață 460 de copii, este un exemplu excelent de școală modernă în condiţii de criză energetică. Cu banii donatorilor străini, acum un an și jumătate, aici au fost montate 16 panouri fotovoltaice, iar pereții clădirii au fost izolați și dotați cu echipamente speciale pentru măsurarea umidității și căldurii.

Într-un an și jumătate, datorită sistemelor instalate cheltuielile s-au redus cu 11 000 de lei. Banii vor fi alocați pentru plata facturilor la încălzire.



„În dependență de temperaturi, de soare. De exemplu de vara - în iulie și august au acoperit 100 de procente, luna septembrie acum doar am achitat facturile 70 de procente. În luna de iarnă - v-am spus că depinde de soare, avem 8 %, 12%,15%, diferit”, a spus directorul liceului, Ecaterina Enciu.



În gimnaziu au fost schimbate ferestrele și ușile, a fost amenajat un punct de încălzire individual și este montat un cazan care funcţionează pe biomasă. Costul total al a fost de aproximativ 490 de mii de euro. Banii au fost alocați de Uniunea Europeană, prin Programul GEF Small Grants. Mai mult, în gimnaziul se studiază o materie suplimentară opţională - „Surse regenerabile de energie”. Elevii din clasele a 7-a, a 8-a și a 9-a sunt învăţaţi să economisească lumina, apă și căldură.



„Elevii afla ce înseamnă eficiența energetică în primul rând, apoi afla despre diferite surse de energie tradiționale și ne tradiționale. Mai ales cele regenerabile. Și discutăm că Moldova este o țară foarte luminată, deci avem mult soare și putem utiliza în primul rând energia solară”, a spus profesoara de fizică Iulia Profir.



Pentru a face lecțiile nu doar utile, dar și interesante, școala a fost dotată cu echipamente speciale pentru lucrări practice.



„Mai mult, am furnizat echipamente care ne permit să determinăm și să măsurăm nivelul de iluminare în sala de studii, să evaluăm calitatea ventilației. Acest dispozitiv, care se numește contor de energie, permite să estimăm exact câtă energie electrică este consumată de oricare dintre dispozitive”, a adăugat expertul tehnic, Piotr Comarov.



Gimnaziul Mihai Eminescu este una dintre cele patru instituții de învățământ din orașul Cantemir, modernizate datorită sprijinului financiar al donatorilor străini.