Gimnaziul din satul Caracui, raionul Hânceşti, ar putea fi ÎNCHIS din lipsă de profesori

Lipsa profesorilor duce la închiderea şcolilor! Sunetul de clopoţel ar putea să nu mai răsune la gimnaziul din satul Caracui, raionul Hânceşti, după ce instituţia a rămas fără o parte din dascăli.



De cinci ani, şcoala se confruntă cu un deficit de cadre. Până acum, directorul îi convingea pe profesorii pensionari să mai revină la catedră, dar anul acesta a rămas cu şapte discipline fără dascăli.



"Starea de sănătate s-a înrăutăţit la unii şi m-au anunţat că nu vor activa în următorul an. Am rămas fără profesori la matematică, istorie, limba franceză, avem probleme şi cu disciplinele fizica, informatica", a menţionat Nina Iurceac, directorul gimnaziului.



Liuba Prodaus, de 70 de ani, este profesoară de matematică. Ea spune că va mai rămâne un an, dacă nu se va găsi alt dascăl.



Dacă până în 20 august nu se vor găsi dascăli, şcoala din Caracui va fi închisă, iar cei 147 de elevi din clasele primare şi gimnaziale vor fi nevoiţi să facă naveta 10 kilometri la liceul din localitatea vecină, Sărata-Galbenă. Situaţia îi îngrijorează pe părinţi.



"Cum vă închipuiţi, copil de şapte ani, când el nu ştie cum să ajungă până la magazin şi să vină înapoi, să-l trimit în sat vecin. Asta nici nu se discută", a precizat mama unui copil.



"Poate cineva ne aude, cineva poate stă acasă şi nu are de lucru, poate din alt sat, să vină să ne ajute cu ce poate. Un an doi, trei, poate ceva o să mai apară. Numai să nu se închidă şcoala. Copii sunt mulţi, clase de întâia vin, şi vin, şi vin", a spus o altă femeie.



Autorităţile locale au investit sume mari în ultimii ani pentru modernizarea şcolii.



"Şcoala este foarte bine dotată. Şcoala se încălzeşte cu gaze, şcoala are trei nivele, doar veceul din interior costă 600 de mii de lei. Sală sportivă mare, sală festivă, ospătărie, s-au investit milioane de lei", a declarat Anatolie Dubceac, primarul satului Caracui.



Şefa Direcţiei Învăţământ Hânceşti, Valentina Tonu, spune că în această vară, în raion au venit zece specialişti tineri, dar niciunul nu a vrut să meargă în Caracui.



"Am avut o adunare cu părinţii şi administraţia publică locală. Şi-au luat angajament ca fiecare să identifice persoane din alte localităţi. În cazul când nu vom identifica profesori, direcţia de învăţământ îşi asumă responsabilitatea să asigure transportarea. Cu siguranta, totii copii vor putea fi transportaţi", a precizat Valentina Tonu, şefa Direcţiei Învăţământ Hânceşti.



Valentina Tonu ne-a mai spus că în raionul Hânceşti are un deficit de 120 de cadre didactice.