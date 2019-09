GIMNASTICĂ PE MOTOCICLETĂ. 32 de piloţi au concurat la competiţia Moto Gymkhana

32 de motociclişti şi-au demonstrat abilităţile la competiţia Moto Gymkhana organizată în premieră în Republica Moldova. Piloţii au făcut slalom printre jaloane contra cronometru pe un traseu asfaltat.

Fiecare participant a avut câte două încercări pentru a obţine cel mai bun rezultat posibil. Sportivi au concurat pe motociclete cu capacitatea motorului între 50 şi 1300 de centimetri cubi.



La competiţie au participat piloţi cu mare experenţă dar şi începători.



" Aici îţi îmbunătăţeşti abilităţile de conducere a motocicletei, o simţi mai bine, simţi echilibrul. Te ajută să conduci bine motocicleta, să conduci sigur", a spus DENIS EJOV, motociclist.



" Gymkhana este foarte folositoare pentru toţi motocicliştii. Îţi dezvoltă reacţia la diverse situaţii neaşteptate care pot apărea în trafic. Eu încerc să fiu mai atent. Pentru mine contează să rămân întreg. Ca oricare sport, are nişte riscuri", a spus DUMITRU BORODA, motociclist.



" Aici e importantă manevrabilitatea. Trebuie să înţelegi ce trebuie să faci, cum e corect să faci cotitura, sub ce unghi etc", a spus GHEORGHE BOAGHI, organizator.



Gymkhana este un sport apărut în Japonia şi mai este numit gimnastică sau patinaj artistic pe motocicletă.

Anul viitor, clubul Moto Gymkhana Moldova va organiza alte 3 competiţii.