GICU ANDRONIC LA ASTRA GIURGIU. Mijlocaşul a jucat la Milsami ultimele şase sezoane

Gheorghe Andronic a dezvăluit numele noului său club. Mijlocaşul a semnat cu Astra Giurgiu, unde va fi coleg cu un alt fotbalist din stânga Prutului, Dinu Graur.



Cei doi au părăsit recent clubul orheian Milsami, unde au jucat ultimii câțiva ani. ”Gicu” a semnat cu giurgiuvenii marţi, 30 iulie, un acord valabil pe perioada de un an. El a făcut primele declaraţii după parafarea acordului cu clubul românesc.



"Demult am aşteptat şansa de a pleca din ţară, din Moldova. Iată a apărut această posibilitate după o perioadă lungă. Consider că nu este târziu. Este un pas înainte şi sunt foarte mulţumit de transferul acesta. Este un campionat mai puternic şi am şansa de a mă promova, de a mă arăta",a spus GHEORGHE ANDRONIC, mijlocaş Astra Giurgiu.



Gheorghe Andronic a jucat la "vulturii roşii" timp de 6 ani și a cucerit cu ei un titlu de campion național, o Cupă şi o Supercupă a Moldovei. El a jucat pentru orheieni 117 meciuri în care a marcat 19 goluri.

La echipa naţională a Republicii Moldova mijlocaşul de 27 de ani a jucat 10 partide şi a înscris un gol.



În această vară orheienii s-au despărţit de 5 fotbalişti. Este vorba despre portarul Radu Mîţu, fundaşul Artur Crăciun, mijlocaşul Artur Pătraş şi atacantul Ion Ibrean.