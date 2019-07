Giannis Antetokounmpo, declarat cei mai bun sportiv ai anului 2018 la Gala Premiilor ESPY

Baschetbalistul Giannis Antetokounmpo şi jucătoarea de fotbal Alex Morgan au fost declaraţi cei mai buni sportivi ai anului 2018 la Gala Premiilor ESPY.



Aprecierile au fost făcute de postul american de televiziune ESPN în cadrul unei ceremonii organizate la Los Angeles. Legitimat la Milwaukee Bucks, grecul de origine nigeriană Antetokounmpo a avut un sezon fenomenal în NBA, fiind desemnat cel mai valoros jucător al stagiunii 2018/2019.



"Fiind copil, niciodată nu am crezut că voi putea cuceri trofeul ESPY. Dar am realizat asta datorită muncii grele pe care am depus-o. Dacă crezi cu adevărat în visele tale, ele se vor îndeplini numaidecât", a spus baschetbalistul, Giannis Antetokounmpo.



Americanca Alex Morgan a fost una dintre cele mai importante piese ale echipei naţionale de fotbal feminin ale Statelor Unite, cea care a triumfat recent la Cupa Mondială desfășurată de Franţa.



"În calitate de sportivi, noi încercăm pe cât putem să avem alături de noi cele mai bune persoane, cele care ne ajută să realizăm marile performanţe şi să ne atingem cele mai mari obiective. Pe de altă parte, sunt foarte norocoasă că am colegele pe care le am la echipa națională. Colegele mele, am reușit, am făcut-o!", a spus jucătoarea de fotbal, Alex Morgan.



Trofeul pentru "Cea mai bună echipa a anului" i-a revenit naţionalei feminine de fotbal a Statelor Unite ale Americii.



Premiile ESPY sunt acordate anual, iar ceremonia a ajuns la cea de-a 27-a sa ediţie.