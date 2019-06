Giannis Antetokounmpo, cel mai bun jucător din NBA

foto: publika.md

Grecul Giannis Antetokounmpo, extrema echipei Milwaukee Bucks, a fost desemnat, luni la Los Angeles, cel mai bun jucător (Most Valuable Player) din sezonul 2018-2019 al campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), scrie agerpres.ro.



Antetokounmpo, în vârstă de 24 de ani, este doar al doilea jucător european după Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), în 2007, care primeşte prestigiosul trofeu MVP.



El se afla la concurenţă cu James Harden (Houston Rockets), MVP-ul din 2018, şi Paul George (Oklahoma City Thunder).



"Vreau să le mulţumesc coechipierilor şi antrenorilor mei. Pentru că este nevoie de mai mult de un jucător pentru a câştiga atât de multe meciuri într-un sezon", a declarat Antetokounmpo.



"Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au crezut în mine când am ajuns în NBA la 18 ani. Este doar începutul. Ţelul meu este să câştig titlul de campion în NBA", a adăugat cel pe care presa îl denumeşte "Greek Freak" (fenomenul grec).



Antetokounmpo, născut în Grecia dintr-o familie de imigranţi nigerieni, a debutat în NBA în 2013 la Milwaukee.



El a condus-o anul acesta pe Bucks la 60 de victorii (22 de înfrângeri), fiind echipa cu cel mai bun bilanţ din sezonul regulat.



Milwaukee Bucks a pierdut totuşi în finala Conferinţei de Est (2-4) în faţa viitoarei campioane Toronto Raptors, după ce a câştigat primele două meciuri ale acestei confruntări.



Antetokounmpo a pus capăt sezonului regulat cu medii de 27,7 puncte, 12,5 recuperări şi 5,9 pase decisive pe meci, cele mai bune statistici din cariera sa.



La rândul său, camerunezul Pascal Siakam, campion NBA cu Toronto Raptors, a primit tot luni trofeul jucătorului cu cel mai mare progres înregistrat în sezonul 2018-19.



Siakam, în vârstă de 25 de ani, a fost marele favorit pentru acest trofeu care este atribuit începând din 1986 şi care i-a mai recompensat pe Boris Diaw (2006), Kevin Love (2011), Paul George (2013), Jimmy Butler (2015) şi Giannis Antetokounmpo (2017).



El este primul jucător de la Raptors şi primul african care a fost desemnat "most improved player".



Siakam a debutat în 2016 în NBA, încheind sezonul regulat 2018-19, primul ca titular, cu medii de 16,9 puncte şi 6,9 recuperări de meci, faţă de 7,3 puncte şi 4,5 recuperări pe meci în 2017-2018.



Iată trofeele sezonului 2018-2019 din NBA atribuite luni la Santa Monica, în apropiere de Los Angeles:

Cel mai bun jucător al sezonului: Giannis Antetokounmpo (Grecia/Milwaukee Bucks)

Cel mai bun fundaş: Rudy Gobert (Franţa/Utah Jazz)

Cel mai bun "rookie" (debutant): Luka Doncic (Slovenia/Dallas Mavericks)

Cel mai bun al şaselea juător: Lou Williams (SUA/Los Angeles Clippers)

Cel mai mare progres: Pascal Siakam (Camerun/Toronto Raptors)

Cel mai bun antrenor: Mike Budenholzer (SUA/Milwaukee Bucks)

Cel mai bun conducător: Jon Horst (SUA/Milwaukee Bucks)

Cel mai fair play: Mike Conley (SUA/Memphis Grizzlies)

Cel mai bun coechipier: Mike Conley (SUA/Memphis Grizzlies)

Cel mai implicat în mişcarea asociativă: Bradley Beal (SUA/Washington Wizards).