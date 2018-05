Gianluigi Buffon regretă cuvintele adresate arbitrului partidei Real-Juventus

, scrie agerpres.ro. ''Regret ceea ce am spus în afara terenului şi îmi pare foarte rău, pentru că în 23 de ani de Liga Campionilor, nu am fost niciodată eliminat sau suspendat şi cred că am avut o conduită sportivă normală cu toată lumea'', a declarat Buffon."După câteva zile, am regretat că l-am ofensat pe arbitru. Este şi el un om care face o meserie foarte dură. Dacă l-aş fi întâlnit la două zile după, l-aş fi îmbrăţişat şi i-aş fi cerut scuze, confirmând în acelaşi timp ce cred, şi anume că ar fi putut fi mai blând", a adăugat Buffon.Pe 11 aprilie, când Juve conducea cu 3-0 şi se îndrepta spre prelungiri, arbitrul a dictat un penalty pentru Real Madrid pentru un contact între Benatia şi Vasquez.Buffon a fost eliminat pentru proteste, iar Ronaldo a transformat penalty-ul, calificând astfel Realul în semifinalele Ligii Campionilor (3-1)."Acest arbitru nu are inimă. El are un sac de gunoi în loc de inimă. Dacă nu ai personalitate şi curaj, ar trebui să mergi în tribună să urmăreşti meciul cu soţia ta şi un Sprite", a declarat imediat după meci portarul italian, la canalul italian Mediaset Premium.Cazul va fi judecat pe 31 mai, iar o posibilă sancţiune ar putea avea un impact în cariera următoare a lui Buffon, care a explicat joi că se gândeşte la posibilitatea de a continua să joace la un alt club.