Gian Piero Gasperini a fost votat cel mai bun antrenor din Serie A pentru a doua oară consecutiv. Tehnicianul formației Atalanta Bergamo a primit trofeul „Banca de Aur” de la Federația Italiană de Fotbal pentru sezonul 2019-2020.

Gasperini a fost desemnat câștigător în baza voturilor Asociației Antrenorilor Italieni.



„Bucuria mea nu are limite, pentru că să obții acest trofeu pentru al doilea an la rând e foarte greu. Dedic acest trofeu tuturor celor din Bergamo, echipei mele, pentru că este o victorie colectivă.”



În sezonul precedent, Atalanta, sub comanda lui Gasperini, s-a clasat pe locul 3 în Serie A, la doar 5 puncte de campioana Juventus Torino, aceasta fiind cea mai bună performanță a bergamascilor în istoria participării în prima divizie a campionatului Italiei.

Mai mult, Atalanta a ajuns în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, unde a fost învinsă de Paris Saint-Germain.