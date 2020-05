Ghizii turistici din Moldova: Numărul vizitatorilor în acest an va fi mult mai mic, iar prețurile pentru serviciile turistice vor crește

"Ghizii chiar dacă au stat izolați acasă, ei nu au pierdut timpul în zadar. S-au documentat, au făcut excrusii online. Plus la asta, au elaborat noi proiecte și ei sunt gata, odată cu scoaterea carantinei, să practice profesia chiar dacă încă se va permite de la un număr mic de turiști", a spus președintele Asociației Ghizilor din Republica Moldova, Nina Belei.Nina Belei speră ca din data de 15 mai să fie permise excursiile prin Moldova, iar din data din 1 iulie să poată găzdui și turiști străini. Totuși, ea crede că, din cauza pandemiei, numărul vizitatorilor în acest an va fi mult mai mic, iar prețurile pentru serviciile turistice vor crește."Ramura turismului noi știm că în această perioadă foarte mult a pierdut și se află într-o criză, putem să spunem mondială. Ghizii, cea mai mare parte, lucrează la promovarea turismului intern. Ghizii desinestătător merg pe diferite trasee. Află cât mai multe despre obiectivele turistice, locurile care pot să fie arătate", a comunicat președintele Asociației Ghizilor din Republica Moldova, Nina Belei.''Anul acesta trebuia să plec în luna aprilie, dar cu această pandemia am rămas acasă. Nu numai eu sunt cel care a rămas acasă, dar şi toţi oamenii care lucrează în această industrie. Aşteptăm noutăţi bune de la autorităţi şi sperăm că în curând vom pleca la muncă'', a spus ghidul, Mihail Hadjigani.În Republica Moldova activează aproximativ 200 ghizi de turism. La începutul acestui an, țara noastră a devenit membru cu drepturi depline al Federației Globale a Asociațiilor de Ghizi de Turism și a participat la Adunarea Generală a organizației, desfășurată în Tbilisi.