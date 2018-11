GHIŞEU UNIC LA DROCHIA. Locuitorii vor avea acces la servicii publice calitative

Agenţia Servicii Publice a devenit prima instituţie din ţară care a obţinut certificatul internaţional anti-mită. Documentul demonstrează că în ASP este implementat un sistem ce exclude fenomenul corupţiei. Anunţul a fost făcut de conducerea agenţiei, în cadrul inaugurării unui nou centru multifuncțional, deschis de data aceasta în oraşul Drochia. La ceremonie a participat şi premierul Pavel Filip.

"Sunt politici, politici anti-mită, sunt proceduri şi sunt servicii foarte clare care elimină posibilitatea măcar de a cere această mită de la cetăţeni. Mai mult ca atât, dacă va fi eliberat al doilea buletin, facem deja modificări în Hotărârea de Guvern şi deja dacă omul se va prezenta nici nu va trebui să prezinte măcar buletinul de identitate", a declarat Pavel Șincariuc, șeful Departamentului management, ASP.



Premierul Pavel Filip a reiterat că reformarea agenţiei s-a făcut pentru a asigura confortul cetăţenilor.



"Nu trebuie să transformăm cetăţenii noştri în poștași. Îl ia de o instituţie şi îl duce la altă instituţie, nu. Noi avem toate aceste informaţii, le vedem singuri, le găsim singuri, de aceea nu trebuie să punem oamenii în aceste situaţii."



"În acest an, au fost prestate peste 3 milioane 3 sute de servicii, un sondaj petrecut recent ne-a arătat peste 96 la sută din cetăţeni au fost satisfăcuţi de condiţii", a zis Sergiu Railean, directorul Agenţiei Servicii Publice.



De acum încolo, şi locuitorii raionului Drochia vor beneficia de servicii de calitate. Pentru centrul multifuncțional a fost elaborată şi o aplicaţie specială, ce permite înregistrarea persoanelor direct de pe telefon.



"Deja m-au chemat şi îmi arată că eu sunt chemat acum la ghişeul nr.7 şi numărul meu. Cred că până la sfârşitul lunii decembrie noi testăm şi deja din luna ianuarie ele vor fi în toate centrele multifuncționale", a declarat Pavel Șincariuc, șeful Departamentului management, ASP.



Oamenii spun că acum pot perfecta documentele mult mai repede.



"Am fost să declar acte de divorţ şi am fost mulţumit de lucrul care se face la centru rapid, în zece minute am fost divorțați."



" Până la deschiderea centrului era foarte greu, era un rând viu, noi eram ocupaţi cu serviciu, trebuia din noapte de dus acolo, dar aici e foarte bine."



"Acum cu programările, cu bilețelul, am trecut la rând şi în jumătate de zi am făcut tot mi-a trebuit."



"În mediu, la un serviciu care este prestat aici, în acest centru termenul mediu este de la 7 minute până la 12 minute. Sunt careva servicii cadastrale, sunt servicii mai sofisticate acolo în mediu 15-18 minute durează acest serviciu. -Până aucm puteau durau şi zile ? Zile şi săptămâni şi chiar erau şi cozi interminabile", a menționat Vitalie Ciolac, vicedirectorul Agenţiei Servicii Publice.



Centrul multifuncțional din Drochia este al 35-lea din cele 38 planificate să fie deschise în ţară.