"Ghiozdanul cu Speranţe", campania lansată întru ajutorarea copiilor din familii vulnerabile

Donează un ghiozdan cu rechizite şcolare şi ajută un copil să meargă anul acesta la şcoală! Este îndemnul unei fundaţii de caritate din ţara noastră, care îşi propune să pregătească cei peste 100 de copii aflați în programele de asistență ale instituţiei.

Micuţii spun că abia aşteaptă să înceapă noul an şcolar, iar pentru asta au nevoie de rechizite noi.



"- Tu te-ai gândit deja la ghiozdanul pe care vrei să-l ai?

- Da!

- Şi ce o să pui în el?

- Pixuri, caiete, manuale, clei."



”- Mie îmi plac mai mult pixurile şi caietele.

- Îţi place să desenezi la şcoală ?

- Da!

- Şi aştepţi ca să se înceapă anul şcolar ca să desenezi ?

- Da, da, da!”



Acest băieţel ne-a recitat şi o poezie pe care a învăţat-o la şcoală.



"Tu, floare, tot ai mamă?

De ai – de bună seamă:

Atunci când înfloreşti,

De ea îţi aminteşti.

Tu, steauă, tot ai mamă?

De ai – de bună seamă:

Atunci când te iveşti,

De ea îţi aminteşti."



Fundaţia a denumit campania "Ghiozdanul cu Speranţe". Aceasta este lansată deja al treilea an şi are drept scop ajutorarea copiilor care provin din familii vulnerabile să înceapă anul şcolar fără lipsuri.



"Anual, organizăm această campanie cu scopul de a ajutora copiii în situaţie de risc, copii fără îngrijire părintească şi cei care provin din familii defavorizate, prin colectarea rechizitelor pentru şcoală, ghiozdanelor, hainelor şi împărţirea lor acestor copiii.", ne-a comunicat CRISTINA VARZARI, manager programe, Centrul de Plasament al Copilului.



"Toate cele necesare pentru şcoală. De exemplu, carioce, pensule, foarfece, caiete, clei, acuarelă, guaşă, penar, album, ghiozdane.", a spus MARGARETA GRUBLEAC, manager, Centrul de Plasament al Copilului.



În 2019, fundaţia a reuşit să colecteze rechizite pentru 60 de copii. Toţi cei care doresc să contribuie la această campanie pot dona la conturile bancare afişate pe ecran. Donațiile pot fi făcute în lei și în euro.