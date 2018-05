Ghinion pentru un şofer din Capitală! Maşina acestuia a luat foc în plină stradă (VIDEO)

Ghinion pentru un şofer din Capitală. Maşina acestuia a luat foc în timp ce se deplasa pe strada Petricani din sectorul Râșcani. Flăcările s-au extins foarte repede şi au distrus în întregime vehiculul.



Incendiul a izbucnit în jurul orei 12. În maşină se afla doar şoferul, care nu a avut de suferit. Potrivit proprietarului, autoturismul era conectat la gaz, dar, din fericire, butelia era goală.



"Am observat cum s-a aprins ceva lângă acumulator apoi a trecut și la motor. Am încercat să stingem cu puterile proprii, dar fară rezultat. Peste vreo 10 minute au venit pompierii și au stins."



Martorii spun că mașina a ars foarte repede, iar pompierii, care au ajuns în mai puțin de 10 minute, nu au mai reuşit să salveze vehiculul.



"Am văzut când deja ardea, dar cum a luat foc n-am văzut."



Maşina era fabricată în anul 1990 şi avea asigurare. Fumul a început să iasă de sub capota automobilului. Angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă urmează să stabilească exact cauzele incendiului.