Ghinion pentru Renato Usatîi. A venit la vot, dar nu s-a regăsit în liste (VIDEO)

A venit dar nu s-a regăsit pe liste. Candidatul la fotoliul de primar al municipiului Bălţi, Renato Usatîi a întâmpinat o dificultate înainte de a-şi exercita dreptul de vot. Liderul formaţiunii "Partidul Nostru" nu s-a regăsit pe listele electorale, pe motiv că şi-a schimbat recent viza de reşedinţă.



"Am votat pentru continuitatea lucrurilor începute. Am votat pentru prezentul şi viitorul oraşului Bălţi. Am votat pentru fapte concrete, transparenţă, continuarea schimbărilor. Astăzi este o zi importantă şi în Bălţi şi în toată ţară, deoarece avem alegeri locale şi sunt sigur că lucrurile se vor schimba spre bine".

"Trebuie să finisez tot ceea ce am început. Este un lucru corect, de asta nici nu am avut drept moral să candidez în alt oraş înafară de Bălţi".

Renato Usatîi a fost întrebat despre schimbările ce urmează să aibă loc în municipiu.



"Urmează să aibă loc schimbările care deja au început. Mă mândresc de faptul că primăria municipiului Bălţi, deja al treilea an la rând, este considerată cea mai transparentă din ţară. Trebuie chestia asta păstrată şi de dezvoltat tot ce ţine de infrastructură şi proiecte pentru tineret. Să avem grijă de pensionari".

