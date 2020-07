Ghinion pentru internaţionalul moldovean Alexandru Boiciuc. Clubul la care este legitimat a fost exclus din Campionatul Ucrainei

Probleme mari pentru internaţionalul moldovean Alexandru Boiciuc. Clubul la care este legitimat atacantul, Karpatî Lvov, a fost exclus din actuala ediţie a campionatului Ucrainei. Decizia federaţiei de resort din ţara vecină vine după ce, din cauza problemelor financiare acute, "leii" nu s-au prezentat la două meciuri programate în deplasare.



ALEXANDRU BOICIUC, fotbalist: "Păcat pentru o asemenea echipă, care are un oraş atât de frumos, o bază excelentă, fani superbi. Păcat că se termină aşa o etapă frumoasă. Nu mă refer la ultimul an, care a fost dezastruos. "



Fotbalistul moldovean, care a semnat cu Karpatî cu aproape un an în urmă, afirmă că faţă de jucători există serioase restanţe salariale.



ALEXANDRU BOICIUC, fotbalist: " Din cauza acestei pandemii salariile au fost tăiate pe două luni cu 50 la sută. Acum aşteptăm salariul pentru mai, care a fost promis în valoare de 75 la sută. Conducerea ne-a promis că săptămâna viitoare va fi plătită această restanţă. "



În prezent atacantul moldovean este în căutarea unui nou angajament. Alexandru Boiciuc a jucat pentru Karpatî 17 partide şi a înscris două goluri.



ALEXANDRU BOICIUC, fotbalist: "Deocamdată nu văd nici o perspectivă de a rămâne la acest club. Adică, va trebui să se ridice de jos cu jucători tineri, cărora li se va da şansa să ridice această echipă. Drumul meu va continua în altă parte. "



Clubul Karpatî Lvov evolua pentru al 26-lea an în primul eşalon valoric al fotbalului ucrainean. După proclamarea independenţei Karpatî a jucat doar două sezoane în divizia secundă: retrogradase în 2004 şi revenise în primul eşalon în 2006.



De-a lungul anilor în fotbalul ucrainean "leii alb-verzi" au cucerit o dată medaliile de bronz şi au jucat două finale de cupă.