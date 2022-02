Ghimpu: Mulțimim CEDO. Din 1 februarie, eu, Chirtoacă și PL nu mai suntem organizatorii loviturii de stat din 7 aprilie 2009

Începând din 1 februarie, eu, Chirtoacă și PL nu mai suntem organizatorii loviturii de stat din 7 aprilie 2009. Așa a comentat președintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, câştigul de cauză obținut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-un dosar legat de evenimentele din aprilie 2009.

"Mulțumesc CEDO că ne-a apărat onoarea și demnitatea. E una când e învinuit un om care nu reprezintă pe cineva și alta când reprezinți pe cineva. Ce e drept a trebuit să așteptăm 12 ani, dar am avut răbdare, mulțumim, important e că dreptatea a triumfat. E bine că cetățenii își pot căuta dreptatea la CEDO, de altfel, cu justiția noastră nu am fi găsit dreptatea aceasta nici la fundul mării. Motivul principal pentru care ne-a dat nouă Curtea dreptate este că instanțele de judecată nu au examinat corect, au încălcat articolul 8 al Convenției, nu au examinat și nu au cerut de la cei care ne-au învinuit probe. Mulțumim CEDO că începând din 1 februarie , eu, Chirtoacă și PL nu mai sunetm organizatorii loviturii de stat din 7 aprilie 2009, a menționat Ghimpu, în cadrul unei conferințe de presă.

Totodată, președintele de onoare al PL a spus că nu s-a gândit niciodată că va ajunge să-și apere onoarea și demnitatea la CEDO.

La rândul său, Dorin Chirtoacă a menționat că dosarul 7 aprile încă nu a fost rezolvat și statul are obligația să facă ordine în această privință. Iar hotărârile care vin de la CEDO nu sunt altceva decât semnale pentru ca statul să își facă datoria.

"Mulțumesc avocaților pentru pregătirea acestei cereri la CEDO și pentru toți anii de așteptare. E un ecou. În același timp, însă, trebuie subliniate următoarele lucruri: Dosarul 7 aprile nu a fost rezolvat și statul are obligația să facă ordine în această privință; 7 aprilie e peste 2 luni, iar vom enunța niște regrete ... ? Statul are la îndemână toate pârghiile pentru a rezolva problema și a nu se mai repeta astfel de crime; acest dosar are o greutate egală în conștiința publică cu dosarul furtului miliardului, privatizării aeroportului, privatizărilor ilegale din ultimii 20 de ani sau chiar 30, nu există nicio scuză ca acest dosar să nu fie finalizat de către autorități. Hotărârile care vin de la CEDO nu sunt altceva decât semnale pentru ca statul să își facă datoria. Pentru sistemul judecătoresc, hotărârea arată clar că nu au dreptul să examineze formal lucrurile, ci să facă diferența dintre opinii și afirmații calomnioase. În ce mă priveșt, am scăpat de acea acuzație și dosraul de lovitură de stat", a subliniat Dorin Chirtoacă.