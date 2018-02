GHIDUL ELITEI GASTRONOMIEI. Zeci de restaurante din Franţa au primit stele Michelin

Embed:

Zeci de restaurante franceze au primit stele Michelin, dar şi un loc în celebrul ghid gastronomic. Ceremonia de acordate a distincțiilor a avut loc La Boulogne-Billancourt, lângă Paris.



Franţa, care are acum 621 de restaurante premiate, detronează Japonia de pe primul loc al clasamentului Michelin.



"A fost un an grozav pentru Ghidul Michelin, un an extraordinar pentru gastronomia franceză. 50 de restaurante au primit în premieră o stea, cinci au primit două stele şi două restaurante - câte trei stele", a declarat Mchael Ellis, director internaţional al Ghidului Michelin.



Printre bucătarii-şefi incluşi în noua ediţie se numără celebrul Christophe Bacquie de la Castellet şi excentricul Marc Veyrat de la Maison des Bois.



"Avem nevoie de presiune şi de adrenalină, pentru că suntem inventivi, ne place creativitatea şi suntem şi puţin nebuni. Iubim ceea ce facem", a spus Marc Vezrat, bucătar-şef.



Ghidul Michelin este cea mai prestigioasă publicaţie din domeniul gastronomiei şi are 31 de ediţii naţionale. Este atât de influent încât poate crea sau distruge cariere în câteva secunde. Este, de altfel, şi principala critică ce i se aduce: subiectivitatea cu care sunt acordate sau retrase stelele acordate.