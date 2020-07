Gheretele cu flori de lângă piața ”Delfin” din sectorul Buiucani al Capitalei vor fi evacuate pe motiv că ar fi amplasate ilegal. O decizie în acest sens a fost semnată de către primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Dacă agenții economici nu se vor conforma, municipalitatea va ridica gheretele forțat.



”Cele 20 de gherete cu flori de lângă piața agroalimentară de pe bulevardul Alba Iulia ar putea fi evacuate. Deocamdată nu se cunoaște când se va întâmpla acest lucru. Vânzătorii cu care am discutat spun că nimeni nu i-a anunțat despre ridicarea gheretelor, așa că oamenii continuă să-și comercializeze marfa”.



Maria Surdu spune că de aproape cinci ani arendează o gheretă, pentru care plătește 15 euro pentru metrul pătrat. Femeia susține că a investit mulți bani în afacere, iar dacă va pierde acest spațiu nu știe unde va pleca mai departe.



MARIA SURDU, vânzătoare: ”Noi lucrăm legal. Documentele noastre sunt în regulă. Mai departe despre terenurile de aici noi nu cunoaștem nimic. Nu ne-a anunțat nimeni cu nimic. Mi s-a spus ca să lucrăm în regimul care am lucrat. Cheltuielile sunt foarte mari. Noi ne-am cheltuit în primul rând foarte mult”.



Și această vânzătoare spune că de zece ani arendează două spații unde vinde flori. Femeia a menționat că administrația pieței a dat asigurări că gheretele nu vor fi evacuate și că va putea să activeze în continuare.



”Achităm șase mii de lei pe o gheretă. Șase mii pe alta. 12 mii pe lună. Ce să sperăm? În oraș se scot toate gheretele. Ce să mai sperăm?”.



Contactat de postul nostru de televiziune, administratorul pieței, Nicolae Dogaru, ne-a spus că are toate actele în regulă și a promis că ne va oferi un interviu la fața locului. Acesta, însă așa și nu a venit și nu a mai răspuns apelurilor noastre.Potrivit pretorului sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc, agenții economici au la dispoziție șapte zile să evacueze gheretele benevol.