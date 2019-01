Gheorghe Balan a fost demis din nou. A încălcat normele legislative în hotărârile judecătoreşti

Fostul judecător Gheorghe Balan a fost demis, din nou, de Colegiul Disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii. Specialiştii au stabilit că Balan a încălcat normele legislative în hotărârile judecătoreşti.

Deşi Codul Penal prevede pedepse cu închisoarea pentru traficul de droguri şi pentru autorii actelor de violenţă domestică, judecătorul Bălan a dispus ca un traficant şi un bărbat acuzat de violenţă în familie să fie doar amendaţi.



"Aplicarea Legislaţiei din neglijenţă gravă, deci au fost calificate acţiunile domnului judecător la aplicarea acestor sentinţe ori ambele infracţiuni au fost infracţiuni deosebit de grave şi Legislaţia în mod categoric interzice de a aplica sancţiuni sub formă de amenzi pe ambele cauze", a declarat Nicolae Clima, judecător principal, Inspecţia Judiciară.



Ambele sentinţe emise de Balan, în calitate de judecător al Judecătoriei Chişinău, au fost anulate de Curtea de Apel Chişinău, printr-o decizie menţinută în vigoare de Curtea Supremă de Justiţie.



Colegiul a hotărât eliberarea din funcţie a magistratului, deşi acesta este deja demis prin decret prezidenţial pentru alte abateri.



"Se aplică sancţiunea disciplinară prevăzută de articolul 6 aliniatul 1, litera b eliberarea din funcţie. Se informează Consiliul Superior al Magistraturii despre decizia adoptată."



Membrii Colegiului Disciplinar consideră că acţiunile fostului judecător dovedesc incompetenţă profesională. Gheorghe Barbu, candidat la alegerile parlamentare pe listele blocului PAS-PPDA, nu a fost prezent la şedinţă, pe motiv că este în concediu medical.



"Eu consider că am fost demis abuziv, iar lucrurile sunt la suprafaţă. Am scris o cerere de chemare în judecată şi am anexat acte, aproximativ 200 de pagini", a menționat Gheorghe Balan, fost judecător.



Curtea Supremă de Justiţie va examina la sfârşitul lunii contestaţia depusă de Balan la prima decizie de eliberare din funcţie.



Acesta este a doua sancţiune de eliberare din funcţia de judecător aplicată de Colegiul Disciplinar lui Balan. Prima dată a fost pedepsit pentru că a abordat public procesele de judecată pe care le-a intentat, dar şi pentru că s-a implicat în politică. Demiterea sa a fost confirmată prin decret prezidenţial.

Potrivit preşedintelui Colegiului Disciplinar, un judecător poate fi sancţionat în mod repetat, chiar dacă a fost demis anterior din funcţie.