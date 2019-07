Ghenadie Văluţă a dus la expertiza medicală câinele pe care îl legase de maşină. Ce au descoperit veterinarii (DOC)

Ghenadie Văluţă a publicat pe pagina sa de Facebook rezultatele expertizei medicale a câinelui, care a fost legat de maşină. Potrivit documentului, "starea clinică a animalului este satsifăcătoare". Văluţă cere "scuze publice de la reprezentanţii asociaţiilor pentru drepturile animalelor, pentru denigrările şi concluziile pripite şi superficiale".

"SLAVA TIE DOAMNE...Ciinele nu a fost tirit inuman sau maltratat...

Expertiza veterinara a demonstrat ADEVARUL ca ciinele "clinic nu prezinta semne sau risc de viata si sanatate"...

Astfel se demonteaza toata istieria demonica, exagerarile si trucarile ofensatoare la adresa mea si a Bisericii.

Datorita acestor deformari de adevar, lumea a fost dusa in eroare...

Totodata am recunoscut cu regret si am achitat amenda p/u metoda necorespunzatoare de transportare a animalului, asa cum se spune in raport, deoarece la moment nu am avut alternativa.

De asemenea solicit scuze publice de la reprezentantii asociatiilor p/u drepturile animalelor, pentru denegrarile si concluziile pripite si superficiale, fara ca macar sa astepte expertiza veterinara sau concluzia politiei sau sa ma contacteze personal.

Distribuiti va rog ca sa oprim minciuna!!!", a scris Văluţă pe Facebook.