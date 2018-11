GESTUL unei stewardese când a auzit un copil plângând în avion. Mama micuţului a fost recunoscătoare

Patrisha Organo, 24 de ani, se afla într-o aeronavă cu destinația Filipine când a auzit un copil plângând. Însoțitoarea de zbor care este mamă a unui copil de nouă luni a mers să vadă ce i se întâmplă micuțului, scrie libertatea.ro.

"Imediat ce am auzit copilul plângând, știam că trebuie să existe ceva ce pot face pentru a ajuta. Când mama bebelușului mi-a spus că nu mai are lapte, am știut că trebuie să ajut și să-i ofer laptele meu, așa că m-am oferit", a povestit tânăra.

Mama copilului a fost recunoscătoare pentru ajutor, mai ales că era în aeroport de foarte multe ore. Imediat ce a hrănit copilul, acesta s-a liniștit.

"Ca mamă mi-am imaginat prin ce trebuie să treacă femeia. Sentimentul de neajutorare pe care îl poți avea când copilul îți plânge de foame", mai spune stewardesa.