Gestul impresionant al unui bărbat de 79 de ani pentru soţia lui

Un bătrân și-a luat permisul de conducere la 79 de ani pentru a putea să-și ducă soția bolnavă la spital. Până atunci soția sa a fost cea care a condus mașina și bărbatul nu a considerat niciodată necesar să aibă permis de conducere, scrie libertatea.ro.

Keith Limbert din Marea Britanie, a început școala de șofer la 79 de ani după ce soția sa a suferit un accident vascular cerebral și nu a mai putut conduce mașina. Pentru că avea nevoie să o ducă la spital pentru consultații și tratamente, bărbatul a decis să își ia permisul de conducere.

După 40 de ore de condus și două examene picate, Keith a reușit în cele din urmă să obțină licența de condus și să o poată duce pe soția sa la medic.

"Soția mea a condus timp de 40 de ani mașina. Primul vehicul l-am achiziționat în 1972 și de atunci doar ea a stat la volan. Mereu mă ducea și mă aducea de la întâlnirile pe care le aveam și prin urmare eram întotdeauna liber să beau un pahar. A avut grijă de mine atâta vreme încât am considerat că acum e timpul să mă îngrijesc eu de ea acum. Îi datorez asta", a povestit Keith Limbert.

Bătrânul a picat primul său test deoarece a condus prea repede într-o zonă cu restricție de viteză. "Am fost destul de enervat pentru că m-a costat bani de care nu dispuneam, dar important este că până la urmă am reușit să iau permisul", spune bărbatul.

Acum, la doi ani după ce Anne Limbert, de 79 de ani, a suferit un atac cerebral, soțul ei o duce la medici și uneori o scoate la plimbare în oraș cu mașina, se duc să bea cafea în oraș, sau să se bucure de vremea frumoasă în parcuri.

"Cred că am înebuni dacă ar trebui să stăm tot timpul în casă. Așa că este minunat să avem posibilitatea să ieșim chiar dacă eu nu mai pot conduce”, a spus Anne. Ea a adăugat ”Eu am fost șoferul lui de multă vreme și mașina era încă în garaj, așa că eu și fiica mea am glumit într-o zi spunând că ‘ai face bine să începi să iei lecții’ și nu mi-a venit să cred când chiar a început să facă școala".

Cuplul, de Garforth, West Yorkshire, s-a întâlnit când amândoi aveai 16 ani. Acum ei au trei copii si trei nepoți.