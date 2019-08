Gestul fantastic făcut de starul de la Hollywood Richard Gere pentru imigranți (VIDEO)

Richard Gere, alături de refugiați. Actorul american le-a dus astăzi provizii imigranților de pe nava Open Arms, salvați din Mediterana, la începutul lunii.

Nava este blocată de peste o săptămână în largul Insulei italiene Lampedusa. La bord se află 121 de migranți, printre care și 30 de copii, scrie realitatea.net.

Starul de la Hollywood a stat de vorbă cu echipajul și cu refugiații și a lansat un apel. Asta în contextul în care atât Italia, cât și Malta refuză să primească nava cu migranţi.

"Suntem aici, pe nava Open Arms", a anunţat actorul într-o înregistrare video, în care apare în mijlocul migranţilor. "Tocmai am sosit de la Lampedusa. Am adus câtă apă şi mâncare am putut pentru toată lumea de la bord", a spus Richard Gere.