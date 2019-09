Gestul făcut de un grup de sportivi pentru o familie din raionul Hâncești, care a rămas fără casă

Embed:

Familia Mancaș din Drăgușenii Noi, raionul Hâncești, care a rămas fără acoperiș deasupra capului, după un incendiu devastator în locuința lor, a primit ajutor din partea unui grup de sportivi din Capitală. Aceștia le-au adus în dar haine, electrocasnice, produse alimentare și rechizite pentru cei cinci copii ai familiei, dintre care doi sunt școlari. Totodată, voluntarii, timp de o săptămână, au reușit să adune și peste zece mii de lei pentru această familie.



”Am aflat de nenorocire din mass-media și am hotărât și noi cu prietenii de bună credință, să vă dăm și noi o mână de ajutor.

- Vă mulțumesc. Să vă dea Domnul sănătate”.



După ce postul nostru de televiziune a difuzat povestea familiei Mancaș, tinerii au hotărât să le de-a o mână de ajutor. Aceștia au mers acasă la ei, unde au găsit-o doar pe mama și micuți, tatăl fiind plecat la muncă.



”Noi suntem mulțumiți din partea acestor oameni, care ne ajută foarte mult. Le dorim multă sănătate și bucurii în familie să aibă”, a spus Elena Mancaș, mama.



Cea mai îndrăzneață, Denisa, nu şi-a putut stăpâni bucuria.



- Îți sunt bune?

- Da.

- Ții comod în ele?

- Da. Îmi e comod în ele. Îmi vin tare bine și vreau chiar mâine să le încalț la școală”.



”Am hotărât să întindem o mână de ajutor cu prietenii, clubul. Am publicat informația pe pagina noastră și lumea a început să sune. Într-o săptămână am acumulat, o sumă de bani bună, de la care noi nu ne-am așteptat", a zis Ștefan Cârlig, voluntar.



Acum, cei șapte membri ai familiei, se înghesuie în bucătăria de vară, singura care nu a fost atinsă de flăcări.



”Abia ne revenim, pentru noi a fost un stres mare. Nu ne-am așteptat la așa lucru să ni se întâmple nouă. Nu ne este comod, stăm toți îngrămădiți. Nu ne putem băi, nu putem mânca cum trebuie, să dormim normal”, a spus Elena Mancaș, mama.



Cu toate acestea, soții nu vor să părăsească locuința și speră ca noul an să-l întâmpine într-o casă nouă.



”Dorim să ne construim căsuța aici, cât de micuță, dar s-o avem pe a noastră și în ograda aceasta, căci aici avem animale. Ne-am deprins de acum aici, nu vrem să mergem nicăieri”, a zis Elena Mancaș, mama.



Amintim că incendiul care a făcut scrum casa familiei Mancaş s-a produs în data de 1 septembrie. Mai mult, locuința acestora fusese cumpărată în rate, iar soții mai au de achitat pentru ea circa 1000 de euro.