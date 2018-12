GESTUL EMOŢIONANT făcut de un tată în memoria fiicei sale. Îl face în fiecare an (GALERIE FOTO)

Un bărbat din Tennesse, Statele Unite, decorează casa și curtea în care locuiește cu peste 300.000 de luminițe de Crăciun în fiecare an, în memoria fiicei sale, London, care și-a pierdut viața în 2012, scrie libertatea.ro.

Brad Henn, în vârstă de 40 de ani, și-a pierdut fiica de 21 de luni, London, după ce fetița a căzut din mașină și a fost strivită sub roțile vehiculului. Accidentul s-a produs pe 13 septembrie 2012. Brad o așezase pe London pe scaunul său, i-a prins centura de siguranță și s-a dus după celălalt fiu al său, Tristan. În acest timp, fetița și-a deschis singură centura de siguranță, eliberându-se, fără ca tatăl ei să observe acest lucru.

După ce l-a pus pe Tristan în mașină, băiatul a deschis ușa din dreptul fetei, iar aceasta a căzut în momentul în care tatăl ei a pornit mașina.

Brad povestește că totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă. A văzut-o cum cade pe ușă, a întins mâna să o prindă dar nu a mai apucat, apoi a încercat să frâneze, dar a fost prea târziu, fusese prinsă deja sub roțile din spate ale camionetei.

London era născută pe 5 decembrie și tatăl său a simțit că trebuie să facă ceva pentru a marca acest moment, așa că a început să împodobească locuința. A început cu 16.000 de luminițe în primul an. De atunci, "Luminile lui London" s-au transformat într-un adevărat spectacol și an de an, tatăl îndurerat a adăugat mai multe, ajungând la 300.000. Peste 50.000 de persoane vin iarnă de iarnă pentru a vedea luminițele lui Brad.

Vizitatorii plătesc o sumă modică pentru a avea acces în curte, iar banii adunați sunt donați unui spital din apropiere la care era tratată London atunci când era bolnavă.

"Era mică, era plină de energie, era bucuria pură și o încântare. Am fost inseparabili. Viața nu ar fi putut fi mai bună. Știam că trebuie să fac ceva pentru a onora viața ei. Am decis să decorez casa în onoarea ei și totul a crescut și a crescut", mărturisește tatăl îndurerat.

Anul acesta, Brad a început să decoreze casa pe 1 octombrie și a petrecut 200 de ore pe parcursul a 53 de zile pentru a monta luminițele, astfel încât să fie gata pentru Ziua Recunoștinței. În perioada în care luminițele sunt aprinse, factura la electricitate ajunge la 1.000 de dolari pe lună, dar Brad ține casa aprinsă zilnic între orele 17.00 și 22.00 până pe 5 ianuarie.