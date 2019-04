"GEST NEEDUCAT!" PAS şi PPDA au fugit de deputaţii fracţiunii Partidului Şor, care au dat curs invitației blocului politic ACUM

Au invitat deputaţii la discuţii, iar când au venit s-au sculat şi au plecat. Este vorba despre deputați din fracțiunile PAS şi PPDA, care au fugit de cei trei reprezentanţi ai Partidului Șor, singurii care au dat curs invitației blocului politic ACUM.

"Ne-aţi invitat la discuție şi plecați. Blocul politic ACUM nu a fost pregătit ca cineva să mai vină aici, nici scaune nu erau pregătite. Am venit, suntem delegați să invităm blocul politic ACUM la o discuție constructivă pentru că şi noi şi ei suntem în opoziție şi să lucrăm împreună. Am studiat proiectele elaborate de cei de la PAS şi PPDA, sunt populiste. Gestul lor de astăzi este unul needucat, noi am venit să discutăm", a menţionat Marina Tauber, deputat al fracţiunii Partidului Şor.

Mai mult, Tauber a declarat că dacă se va ajunge la anticipate, atunci toată răspunderea o vor purta cei din PAS şi PPDA: "Au făcut doar PR și show. Dacă vom fi nevoiţi să participăm în alegeri anticipate şi ţara noastră va fi blocată, nu vom putea lucra, atunci toate astea vor fi pe răspunderea Blocului politic ACUM".

PUBLIKA.MD aminteşte că PAS şi PPDA nu vor merge la consultările comune convocate pentru astăzi de către preşedintele ţării, Igor Dodon. Despre aceasta au anunţat liderii celor două formaţiuni, Maia Sandu şi Andrei Năstase, care au decis să organizeze propriile discuţii, la Parlament, la care au fost invitaţi toţi deputaţii.