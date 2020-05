Gest lipsit de respect. Ana Guțu: Întâmpinarea ajutorului sub pod, o greşeală

De această părere este Ana Guţu, secretarul de stat al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova din Guvernul României şi a fost exprimată într-un interviu pentru Publika TV."E bine să faci primirea fratelui tău, aşa cum se cuvine. Cred că nu a fost corect, ca să păstrez limbajul diplomatic, în a întâmpina cele 20 de camioane, umplute în vârf cu echipamente medicale, la o margine de oraş. Eu cred că acest fapt va fi consemnat în istoria recentă a Republicii Moldova", a declarat Ana Guțu, secretar de stat al Departamentului pentru Relaţia cu RM.Diplomatul a făcut o comparaţie prin care a lăsat să se înţeleagă că evenimentele politice de la Chişinău au afectat relaţiile moldo-române în ultima perioadă."În 2017 Guvernul României a donat un lot consistent de 96 de autobuze şcolare, tot aşa, pentru cetăţenii Republicii Moldova. Prezentarea acelor microbuze şcolare a fost făcută în Piaţa Marii Adunării Naţionale", a declarat Daniel Ioniță, ambasadorul României în Moldova."Ea s-a adresat la mine, eu am răspuns. Am solicitat doamnei ministru Dumbrăveanu să-mi facă o listă foarte concretă şi punctuală de ce are nevoie sistemul sanitar şi spitalicesc din Republica Moldova. Din păcate, nu am primit niciun răspuns şi atunci am avut propria iniţiativă. A fost acceptat foarte rapid. Probabil, a depăşit-o, nu ea cred că hotărăşte, este opinia mea. Cu siguranţa, este o componentă politică. Eu cred că Guvernul nu a dorit să ceară ajutorul României, ştiind foarte bine că România va sări în ajutor.", a spus Ana Guțu, secretar de stat al Departamentului pentru Relaţia cu RM.Ministrul Sănătăţii, Viorica Dumbrăveanu, nu a făcut, deocamdată, declaraţii la acest subiect. Donaţiile în valoare de 3,5 milioane de euro oferite ţării noastre de România au ajuns joi la Chişinău. Opoziţia parlamentară, dar şi mai mulţi cetăţeni de rând au condamnat gestul autorităților de la Chișinău de a primi convoiul sub podul din cartierul Telecentru.Nici democraţilor, partenerii socialiştilor, nu le-a plăcut poziţia autorităților. În replică, consilierului prim-ministrului, Vitalie Dragancea a calificat declaraţiile politicienilor drept tentativă de politizare a acestui eveniment.