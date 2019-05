GEST IMPRESIONANT făcut de actorii Game Of Thrones. Au îndeplinit ultima dorință unei bătrâne aflate pe patul de moarte

foto: edition.cnn.com

Gest senzațional făcut de câțiva actori din Game Of Thrones pentru o bătrână de 88 de ani din SUA, care, aflată pe un pat de spital, le-a spus apropiaților că ultima sa dorință este să-i cunoască pe cei care au jucat personajele sale preferate. Cum era greu ca aceștia să o viziteze la spital, zece dintre ei i-au transmis mesaje video, în care i-au transmis încurajări. De asemenea, HBO i-a oferit posibilitatea să privească a treia serie din ultimul sezon cu o zi înainte de lansare.



Primul care și-a înregistrat mesajul către bătrână a fost actorul Liam Cunningham, cel care îl joacă pe Ser Davos Seaworth.



”Ce faci Claire? Sunt Liam, poate mă cunoști ca Davos Seaworth. Îți doresc tot binele. Sper că zilele tale sunt bune și că o să reușești să treci peste probleme”, a spus Liam Cunningham, actor.



Ulterior, rând pe rând, actorii care i-au jucat pe Qhono, bodyguardul lui Daenerys Targaryen, Syrio Forel, profesorul de scrimă al Aryei Stark, sau pe Ser Meryn Trant, și-au exprimat speranțele că bătrâna va aprecia a treia serie din ultimul sezon al Game Of Thrones.



”- Știu că nu poți fi azi, aici, cu noi. Dar vreau să te salut și să-ți spun că ne gândim la tine și îți transmitem toată dragostea noastră.

- Sper că o să vă placă episodul al treilea. Am auzit că va fi cel mai bun episod.”



Bătrâna, pe nume Claire Walton, a murit luni seară. Apropiații săi au spus însă că ea a fost foarte fericită că a prins episodul ”Battle of Winterfell” și s-a bucurat de mesajele primite de la actorii din filmul său preferat.