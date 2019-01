Gest emoționant: O căţeluşă cu şapte pui, salvată de la înghet de un om al străzii (FOTO)

Un om al străzii din Alba Iulia, România, a salvat de la îngheţ o căşeluşă cu 7 pui. Bărbatul a amenajat un cort în care a adus saltele, haine vechi şi pături. Impresionaţi de gestul lui, mai mulţi voluntari s-au mobilizat şi adună pentru el haine, încălţăminte de iarnă şi alimente.

Voluntarii care se ocupă de salvarea câinilor abandonaţi au descoperit cazul. Situaţia a fost semnalată grupului de voluntari de o persoană aflată în trecere prin oraş, care a văzut căţeluşa în apropierea autogării. Aceasta le-a spus voluntarilor că animalul este într-o situaţie critică din cauza temperaturilor mult sub zero grade de la acea oră şi pare a avea undeva pui.



Georgiana şi Andreea, doi dintre voluntari, au plecat imediat s-o caute. După ce au ajuns în zona semnalată, au avut plăcuta surpriză să constate că animalul nu era chiar lipsit de ajutor.



Căţeluşa şi cei 7 pui se aflau într-un adăpost improvizat de domnul Vasile, un om al străzii care, în ciuda faptului că o duce foarte greu, mai ales în această perioadă, a găsit resurse să îngrijească cele opt suflete, să le ferească de ger şi să le asigure mâncare.



”Domnul Vasile este exemplul clar că atunci când există omenie se poate găsi şi o soluţie pentru cei aflaţi la nevoie, fie om sau animal. Ne-a impresionat foarte tare grija cu care el a amenajat un cort în care a adus saltele, haine vechi şi pături care să-i apere pe micuţi şi pe mama lor de frig”, afirmă Georgiana.