GEST EMOȚIONANT! Momentul în care zeci de polițiști au dat o mână de ajutor oamenilor de la sate (FOTO)

Poliţiştii din raionul Criuleni le-au dat o mână de ajutor localnicilor. Au tăiat lemne, au deszăpezit curţi şi au adus apă de la fântână. Gestul sectoriștilor i-a emoţionat pe oameni.



Maria Negură din Măgdăceşti are 75 de ani. Pe o aşa vreme, ajutorul poliţiştilor locali a fost o adevărată binecuvântare.



"Eu deja sunt bătrână, nu mai am putere. Eu am avut insult. Eu sunt bărbat şi eu sunt şi femeie şi strănepoţii îi cresc. Mă ajută băieţii de la poliţie, Andrei şi Petru, sunt bucuroasă", a spus Maria Negura, locuitoare a satului Măgdăceşti, raionul Criuleni.



"O ajutăm pe această bunicuţă pentru că este singură. Am mai fost în alte localităţi, precum am ajutat alte bunicuţe care la fel sunt singuratice şi nu au ajutor", a zis Ştefan Efros, inspector Inspectoratul de Poliţie Criuleni.



"Am decis împreună cu sectorul să ajutăm cu ceea ce putem, lemne, dezăpezim ogrăzile. Pentru a fi de ajutor societăţii nu pentru nu doar din punct de vedere a prezentării legale, dar şi ajutorului social", a declarat Petru Bâtlan, ofiţer superior Inspectoratul de Poliţie Criuleni.



Oamenii legii au ajutat 30 de familii din Măgdăceşti, spune primarul.



"Polițiștilor le-am dat lista de dimineaţă care trebuie ajutaţi. Colaboratorii de poliţie se implică activ în viaţa social, sunt alături de primar", a spus Liuba Cojocaru, primarul comunei Măgdăceşti, raionul Criuleni.



Şi mai mulţi localnici din satul Paşcani, raionul Criuleni, au fost ajutaţi de poliţiştii locali.



"Chiar mulţumesc frumos că vin şi mă ajută foarte des. Vin şi controlează mâncarea, curăţenia, să fie cald în casă, să fie copiii la locul lor", a zis Elena Haret, locuitoare a satului Paşcani, raionul Criuleni.



"Zilnic sunt antrenaţi în jur de 20 de angajaţi ai poliţiei, care de comu cu asistenţii sociali, medical de familie, se deplasează la domiciliie familiilor indicate", a declarat Alexandru Ursu, şeful Secţiei Securitate Publică, IP Criuleni.



Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei, 150 de familii din întreaga ţară au beneficiat de ajutor.