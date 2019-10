GEST DEMN DE URMAT! Zeci de elevi din Costeşti au curăţat albia râului Botna

Râurile şi parcurile din localităţi pot fi mult mai curate şi ecologice nu doar prin proiecte lansate de autorităţi, dar şi în urma unor iniţiative sociale cu implicarea fiecărui cetăţean. Acest lucru au încercat să-l demonstreze 50 de elevi din satul Costeşti, raionul Ialoveni, care s-au mobilizat pentru a curăţa 400 de metri din albia râului Botna.



Tinerii susțin că își doresc să devină un exemplu pentru alți locuitori.



”Sincer am venit doar ca să contribuim, pentru că credem că este mai bine doar să contribuim, nu să așteptăm doar un mic cadou.”



”Îmi doresc un sat mult mai curat și aș dori ca populația din acest sat să păstreze curățenia.”



Acţiunea a fost organizată în forma unui concurs. Timp de două ore, elevii au colectat peste 140 de saci cu gunoi. Fiecare sac adus de către ei la remorcă a fost înregistrat de organizatori. În final, fiecare a plecat acasă cu câte o diplomă de participare. Cei mai activi au fost însă patru tineri, care datorită unei locuitoare stabilită în SUA, au câștigat câte o excursie în Iași.



"Sunt foarte bucuros că am câștigat această oportunitate de a pleca în România, în Iași gratis."



”Vreau să se mai organizeze mai multe concursuri, ca să pot concura și totodată să facă fapte bune.”



Evenimentul face parte din programul "Costești - Capitala Tineretului" lansat în acest an în localitate.



”Din păcate problema deșeurilor este una acută în RM, dar ține nu neapărat de infrastructură, dar ține și de atitudinele oamenilor. Noi tinerii trebuie să fim cei care oferim un model de schimbare a atitudinii, pentru că cultivăm generații, schimbăm mentalități și asta va da roade peste ani”, a declarat Maria Bivol, coordonator de proiect.



Satul Costești se află la șapte kilometri distanță de orașul Ialoveni și enumeră peste zece mii de locuitori.