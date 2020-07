Gest demn de urmat: Un militar a acordat primul ajutor unui bătrân care şi-a pierdut cunoştinţa într-un magazin

Gest demn de urmat din partea unui militar, de 22 de ani, al Batalionului cu Destinaţie Specială "Fulger" a Armatei Naţionale. Dorin Idricean a acordat primul ajutor unui bătrân, care şi-a pierdut cunoştinţa în timp ce achita cumpărăturile într-un supermarket din Capitalei. Scenele surprinse de camerele de supraveghere au fost făcute publice pe reţelele de socializare şi au adunat mii de like-uri, dar şi comentarii de recunoştinţă.Militarul, care patrula vineri în zonă, povesteşte că a intrat în timpul prânzului în magazin, şi a auzit vânzătoarea cum îl întreba pe bătrânul care a suferit recent o intervenţie chirurgicală, dacă se simte bine. Acesta însă nu a mai apucat să răspundă şi a căzut la podea sub privirile ostaşului, dar şi ale femeii."I-am acordat primul ajutor medical. L-am pus în poziţia de siguranţă. Am măsurat pulsul, am văzut că pulsul este, domnul este conştient, după care am rugat fetele să cheme ambulanţa. A venit ambulanţa şi l-am dat pe mâinele lucrătorilor de la ambulanţă."Tânărul spune că nu e prima dată, când intervine într-o astfel de situaţie."Am avut aşa caz în familie. Tot am acordat primul ajutor medical până la venirea medicilor de pe ambulanţă."Militarul susţine că l-au ajutat cunoştinţele acumulate în timpul exerciţiilor la care a luat parte, dar cel mai important, şi-a făcut datoria întrucât, spune el, un soldat trebuie să fie gata să intervină oriunde şi oricând."Aş da un sfat să fie toţi militarii aşa".De doi ani şi jumătate, Dorin Idricean, originar din oraşul Soroca, este militar prin contract în cadrul batalionului "Fulger".