GEST ADMIRABIL. Barack Obama a îmbrăcat costumul de Moş Crăciun şi a mers în vizită la copiii bolnavi (VIDEO)

Fostul președinte american i-a uimit pe copiii bolnavi pe care i-a vizitat. Îmbrăcat în costumul lui Moș Crăciun, acesta le-a adus daruri și i-a îmbrățișat.

Gestul lui Obama a provocat un val de emoție, miercuri, la Washington. Fostul șef de stat a îmbrăcat costumul lui Moș Crăciun și a pornit spre spitalul Children’s National Hospital cu sacul plin de daruri pentru copiii bolnavi. Barack Obama a cântat colinde cu copiii, părinții lor, medicii și ceilalți angajați ai unității medicale.



Obama a descis la spital îmbrăcat în costumul roșu și cântând versurile din "We Wish You a Merry Christmas", fiind imediat primit cu aplauze de personalul medical, apoi a pornit spre copiii care îl așteptau pe Moș Crăciun. Aceștia au rămas cu gura căscată când l-au recunoscut pe fostul președinte al SUA.