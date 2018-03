Gerul, test de rezistenţă! Frigul extrem le dă mari bătăi de cap moldovenilor

FOTO: PUBLIKA.MD

Temperaturile extreme din aceste zile sunt un test de rezistenţă pentru moldoveni. Mari bătăi de cap au şoferii, care nu pot porni maşinile dimineaţa. Ca urmare, numărul adresărilor la atelierele de reparaţii auto au crescut considerabil.



"În special vin de a verifica starea motorului, starea bateriei, la schimbat bujiile la incandescenţă", a spus Igor Căruţă, mecanic auto.



Cu probleme se confruntă mai ales cei care au maşini cu motoare diesel.



"Diesel trebuie să ai în primul rând motorină corespunzătoare de iarnă. A doilea trebuie de dat de vreo două ori svecea nacala, ca să se încălzească oleacă".



În unele blocuri, din cauza gerului, au cedat lifturile.



"Chiar ieri s-a defectat ascensorul. Am fost nevoit să cobor şi să urc scările pe jos. Se strică din cauza frigului".



"Mecanismul însuşi este cu ulei, uleiul la ger, are proprietatea de a se îngroşa, de a se face ca jeleul. Se întâmplă deseori că întrerupătorul automat reacţionează, respectiv liftul staţionează", a spus Alexandru Strună, mecanic în cadrul întreprinderii "Liftservice".



Şi muncitorii de la Apă-Canal au mult de lucru. Din cauza temperaturilor scăzute, o ţeavă care alimentează cu apă opt blocuri din cartierul Telecentru a cedat.



"Iaca o săpat o oră de dimineaţă, şi s-au dus. Au pus maşina, şăde tractorul, iaca tot lucrul care l-au făcut de dimineaţă. Iaca e ora unu, început la două".



"Fac câte o pauză de o oră devreme, deja e a doua pauză".



Responsabilii de la Apă-Canal îi îndeamnă însă pe oameni să fie mai înţelegători.



"Muncitorii noştri, ca şi alţi oameni au şi ei un program, în care merg să servească un ceai. Vă daţi seama că în condiţiile estea de ger, ei lucrează nu că în frig, da în apă care este rece ca gheaţa", a spus Nadejda Fotescu, ofiţer de presă Apa Canal.



În ultima săptămână, în reţeaua de alimentare cu apă s-au produs peste 200 de avarii, iar 11 conducte au îngheţat. Tot din cauza frigului extrem, 18 persoane au ajuns la spital cu hipotermie şi degerături. Codul galben de ger se va menţine până în data de 2 martie. De săptămâna viitoare, primăvara îşi intră în drepturi, iar temperaturile vor creşte treptat până la 9 grade cu plus.