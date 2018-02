GERUL NĂPRASNIC face victime în Europa: Mai multe persoane au murit din cauza frigului

Valul de ger siberian care a lovit continentul european a făcut victime în mai multe țări și se așteaptă ca bilanțul să continue să crească în condițiile în care apogeul va fi atins în cursul zilei de marți și temperaturile deosebit de scăzute vor fi înregistrate și miercuri, scrie AFP, scrie libertatea.ro.

Franța: Trei persoane fără adăpost au fost găsite moarte, una duminică în loclaitatea Valencia din sud-estul țării. (sud-est) și alte două în regiunea Parisului.

Temperaturile de îngheț, accentuate de vântul siberian ajung în Franța până la -10 ° C (temperatura resimțită -18 ° C). Marți și miercuri ar trebui să fie zilele cele mai reci.

Autoritățile au deschis peste 5.300 de locuri suplimentare de cazare temporară pentru persoanele fără adăpost, inclusiv 1.751 de la Paris.

Un val de frig atât de târziu nu a mai fost înregistrat în Franța din 2005.

Belgia: Cu temperaturi de până la -10 °C, care se așteaptă să ajungă chiar la -15, în noaptea de miercuri spre joi, primarul din Etterbeek, una dintre cele 19 municipalități din regiunea Bruxelles, a ordonat arestarea adăpostirea cu forța a tuturor persoanelor fără adăpost care nu acceptă în mod voluntar să fie cazați, în condițiile în care riscul pierderii vieții este mare. O măsură similară a fost luată la Charleroi și la Verviers.

Elveția: Cea mai scăzută temperatură, -28,3 ° C, a fost înregistrată la Ofen Pass la 1.970 m în Graubünden (sud-est). La altitudini de sub 1.000 m, în Brüsilau din Appenzell, nord-estul țării, temperaturile au ajuns la -15.6 ° C.

Italia: În Roma, un strat de zăpadă acoperă străzile și obiectivele turistice. Școlile au fost închise, IAR Primăria a deschis duminică seara trei stații de metrou și una de tren pentru ca persoanele fără adăpost să poată petrece noaptea acolo.

În Veneto, Dolina Campoluzzo, localitate aflată la o altitudine de 1.768 metri, a înregistrat în noaptea de duminică spre luni o temperatură de -40 ° C.