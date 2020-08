Germania: Peste 18.000 de persoane au ieșit pe străzi pentru a protesta față de măsurile anti-COVID

Peste 18.000 de persoane participă, sâmbătă, la o manifestație împotriva măsurilor anti-COVID în Berlin, scrie BBC, citând poliția germană. Un protestatar a fost arestat în urma unei confruntări cu oamenii legii, scrie digi24.ro.

#Berlin2908 ????: Almost 18,000 people have gathered in Berlin to protest the German government's coronavirus measures, @dpa reports, according to police estimates.



There is still an influx of people expected at a planned protest march through the city. pic.twitter.com/39xF72inWA