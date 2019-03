GERARD PIQUE, GLUMEŢ LA TV. Fotbalistul Barcelonei a făcut haz de necazul rivalilor

Foto: Gerard Piqué // FACEBOOK

Gerard Pique, fundaşul echipei FC Barcelona, se dă în spectacol înaintea derby-ului din acest weekend cu Espanyol, meci contând pentru etapa a 29-a a Primerei Division.



Invitat la o emisiune televizată, fotbalistul a răspuns la mai multe întrebări ale moderatorului şi nu a ezitat să ia peste picior marea rivală a formației catalane, Real Madrid.



" - De câte ori ai făcut dragoste în ultima lună?

- Pot include aici şi meciurile de pe Santiago Bernabeu? "



Pique a glumit şi pe seama rivalei din oraş, Espanyol.



" - Câţi bani ai în cont? Compară cifra cu bugetul unui oraş.

- Hai să comparăm cu bugetul clubului Espanyol.

- Compară cu bugetul clubului din acest an.

- Am în cont mai mulţi bani decât bugetul lui Espanyol pe acest an. "



Un alt jucător al echipei ”blau-grana”, mijlocaşul Sergio Busquets, a participat la tradiţionalul concurs al clubului, Mystery Box. Fotbalistul trebuia să bage mâna în cutie, să plapeze ce e acolo şi să ghicească ce se află în ea. Surprinzător sau nu, Busquets nu a dat greş în niciuna din cele 4 runde.



"E o suzetă. E banderola de căpitan? Da? "



FC Barcelona este liderul clasamentului, având 10 puncte avans faţă de Atletico Madrid şi 12 - faţă de Real Madrid.