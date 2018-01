Gerar îşi intră în drepturi! Ce temperaturi va indica mercurul în termometre pentru următoarele zile

Iarna îşi intră în drepturi de săptămâna viitoare. Mercurul în termometre va coborî noaptea până la minus 10 grade.

Şi ziua, temperaturile se vor menţine sub pragul de zero grade. Totuşi, zăpada se mai lasă aşteptată.



" Vremea rece care ne aşteaptă pentru perioada următoare va începe cu data de 13 ianuarie, când temperaturile şi pe timpul zilei, şi pe timpul nopţii vor fi sub valoarea de 0 grade Celsius. Pentru data de 15 ne aşteptăm ca temperaturile să scadă şi mai mult", spune Ghenadii Roşca, meteorolog



În această iarnă, în Moldova s-au înregistrat temperaturi neobişnuit de ridicate pentru această perioadă. În unele zile, mercurul a urcat în termometre până la 14 grade cu plus.