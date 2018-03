GER CUMPLIT în toată ţara. Localitatea unde a fost înregistrată cea mai joasă temperatură, minus 34 de grade Celsius

Gerul a pus stăpânire pe toată țara noaptea trecută. În raioanele de nord, mercurul în termometre a coborât până la minus 20 de grade Celsius.

Potrivit sinopticienilor, în această dimineaţă, la ora 07:00, indicele confortului termic a fost între minus 29 şi minus 34 de grade.

Cele mai scăzute temperaturi resimţite de oameni au fost la Corneşti, Ungheni, unde au atins minus 34,4 grade Celsius, iar la Chişinău confortul termic a fost de -29,2°C.

În Capitală, frigul cumplit a fost greu de suportat și pentru călătorii care au așteptat transportul public în gările auto:



"Când ne-am pornit de acasă era frig, ne-am îmbrăcat".



"Prin gară am crezut că este sală care de așteptare, am căutat nu am mai găsit".



Potrivit medicilor de la Spitalul de Urgență din Capitală, o persoană cu degerături la picioare s-a adresat după ajutor. Bărbatul spune că din cauza gerului i s-a umflat un picior, iar pentru că nu a avut unde înnopta a rămas pe holul instituţiei medicale.



"Mi-a fost bandajat piciorul pentru că s-a umflat de la frig", a spus pacientul.



Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Codul Galben de ger expiră abia diseară. Frig cumplit va fi însă şi la noapte. Mercurul din termometre va coborî până la minus 17 grade Celsius.