GEOTERMAL, campioana Moldovei la fotbal printre veterani

Au câştigat trofee de-a lungul carierei de fotbalişti și continuă să facă performanţă şi în competiţiile rezervate veteranilor. Foştii internaţionali moldoveni, printre care Alexandru Guzun, Sergiu Epureanu, Ion Testemiţanu sau Iurie Osipenco, au devenit campioni ai Republicii Moldova cu echipa de veterani Geotermal Chișinău.



În meciul decisiv Geotermal a pierdut cu 0-2 în fața echipei Avântul Nimoreni, însă şi-a asigurat titlul de campioană, datorită avantajului din meciurile directe. Cele două rivale au acumulat acelaşi număr de puncte, dar Avântul mai avea nevoie de 2 goluri pentru a trece pe prima treaptă a clasamentului.



"Mereu doresc să fiu pe primul loc. E foarte plăcut să fiu campion şi la veterani, aşa cum am fost pe timpuri. Cum am fost la Zimbru şi în Coreea de Sud. E foarte plăcut", a spus Ion Testemiţianu, fost fotbalist.



"Un spirit foarte înalt de inteligenţă. Aspectul fizic lasă de dorit, dar e bun modul de gândire. Anume cum gândesc fotbaliştii în teren. Spiritul acesta sănătos, care persistă în fotbalul veteranilor, a făcut ca acest meci să fie frumos. Cred că am meritat să devenim campioni", a spus Iurie Osipenco, fost fotbalist.



Înaintea partidei, Geotermal avea 3 puncte avans și avantajul meciului direct câștigat 5-1. Pentru a rămâne pe prima treaptă a clasamentului Geotermal nu avea voie să piardă la 4 goluri diferență și a reușit acest lucru.

"Orice trofeu câştigat e foarte plăcut. Am avut un meci foarte greu. Până la urmă am fi putut să pierdem titlul, dar bine că aşa s-a terminat şi am luat trofeul", a spus Sergiu Secu, fost fotbalist.



"Nu am reuşit să ne concentrăm. Aşa e în fotbal. Meciul a fost foarte frumos. Noi eram obligaţi să marcăm cel puţin 4 goluri pentru a deveni campioni", a spus părintele Serafim, căpitan Avântul Nimoreni.



Avântul Nimoreni s-a clasat în final pe locul secund, iar pe locul trei a terminat Viişoara Speia. În această ediţie a campionatului veteranilor au participat 7 echipe.