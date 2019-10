Georgeta Mincu despre producerea sucului de struguri și mere: Suntem la etapa de scriere a proiectului

La o lună de la propunerea ca vinificatorii să facă must care să fie repartizat în școli, ministrul Agriculturii, Georgeta Mincu vine cu o nouă propunere. De data aceasta, Mincu vorbește despre producerea sucului de struguri și mere din roada pe care producătorii n-au reuşit să o vândă. Ministrul susține că este vorba despre doi investitori care se vor ocupa de producerea sucului. Deși promite că acest lucru va fi posibil de anul viitor, ministrul nu a putut spune despre ce investiții este vorba.

"Crearea grupului de producători, care vor oferi suport pentru colectarea strugurilor care nu merg la procesare. Am identificat doi agenţi economici care îşi doresc să dezvolte aşa capacităţi. Şi sperăm că împreună, în sezonul următor va fi posibil. Poate fi o fabrică nouă, poate fi o anexă la o fabrică", a declarat ministrul Agriculturii, Georgeta Mincu.



Amintim că în luna septembrie, mai mulți producători de struguri s-au plâns că fabricile nu reușesc să proceseze toată producția. Atunci, ministrul Agriculturii le-a sugerat să facă must din surplusul de roadă, care uletrior să fie repartizat copiilor în școli.



"Anul acesta se va face ce s-a făcut şi anul trecut, nu ştiu. Noi trebuie să facem şi o agricultură școlită, cărturară, pentru că s-au acordat subvenţii atât pentru plantare, cât şi pentru plase antigrindină, cât şi pentru soiuri căutate, cât și pentru consultanță și acces pe piață. O să facem must pentru elevi la şcoală, nu ştiu, altceva nu putem să propunem anul acesta", a spus Georgeta Mincu.



Atunci, părinții au criticat dur inițiativa ministrului Agriculturii. Și specialiştii în domeniul sănătăţii au avertizat asupra consecințelor consumului de must la copii, care pot fi din cele mai neplăcute.

Datele Ministerului Agriculturii arată că în acest an s-au recoltat aproximativ 600 de mii de tone de struguri tehnici.

Potrivit estimărilor făcute de către specialiştii din cadrul MADRM, la începutul campaniei de procesare se estima că volumul de struguri nesolicitat va fi de circa 70 de mii de tone.