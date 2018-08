Generalul NATO, Odd Egil Pedersen: Cooperarea Moldovei cu NATO va fi întărită

Foto: army.md

Cooperarea Moldovei cu NATO va fi întărită, susţine generalul Odd Egil Pedersen, care se află într-o vizită în ţara noastră. Oficialul a discutat cu ministrul Eugen Sturza despre susţinerea acordată Chişinăului în domeniul apărării.



"Moldova a contribuit activ la prezenţa NATO în Kosovo din 2014 şi vă mulţumesc mult pentru asta. Am rămas impresionaţi de profesionalismul şi dedicarea Armatei Naţionale", a declarat Odd Egil Pedersen, general NATO.



Iar unul dintre proiectele viitoare ţine de modernizarea învăţământului militar.



"Se va pune accent pe dezvoltarea ulterioară a programului de instruire a sergenților, subofițerilor şi a soldaţilor", a spus Odd Egil Pedersen, general NATO.



La rândul său, comandantul Armatei Naţionale, Igor Cutie, a vorbit despre importanţa instruirii militarilor moldoveni în prestigioase școli NATO şi despre participarea acestora la diferite aplicaţii sub egida Parteneriatui pentru Pace.



"Am apreciat contribuţia alianţei la instruirea coprului de militari ai Armatei Naţionale. Toţi aceşti ofiţeri, subofiţei, femei şi bărbaţi în uniforme au învăţat în şcolile de elită din Nato, cele mai bune practici preluate din diferite teatre de operaţii din întreaga lume. Ei aceşti militari sunt mândria noastră", a menționat Igor Cutie, comandantul Armatei Naţionale.



Din 1994 de când Moldova a aderat la acest program, Armata a detaşat peste două mii de militari la exerciţii NATO în România, Ucraina, Armenia, Bulgaria şi Macedonia. Un alt proiect important finanţat de Alianţa Nord-Atlantică a fost evacuarea şi distrugerea a peste trei mii de tone de deşeuri de pesticide.