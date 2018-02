"Geamurile caselor s-au cutremurat!" Martorii accidentului aviatic din Rusia povestesc detalii de groază

Un avion de pasageri, cu 71 de oameni la bord, s-a prăbuşit în Rusia. Aeronava a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova şi se îndrepta spre oraşul Orsk.

Presa din Rusia a publicat secvenţe audio din momentul în care centrul de control încerca să ia legătura cu piloţii aparatului de zbor.

Martorii spun că prăbuşirea aparatului de zbor a fost urmată de o explozie puternică:



"Am văzut cum s-a produs explozia. Geamurile caselor s-au cutremurat. Imediat după asta, ne-am îndreptat spre locul accidentului. Când am ajuns acolo, am văzut multe corpuri pe jos."

"Am auzit o explozie. În direcţia mea au zburat fragmente ale avionului. Totul arăta ca o scenă din film."

Una dintre jurnalistele care au venit să filmeze despre tragedie este din Orsk. În lista celor decedaţi este şi fosta ei colegă de şcoală.

"Sunt din Orsk. Printre cei care au murit este şi fosta mea colegă de clasă. Era eminentă."

Aparatul de zbor a dispărut de pe radare la doar două minute după decolare. Autorităţile au anunţat că nu există niciun supraviețuitor şi că printre victime sunt şi trei copii.

Presa rusă scrie că în aeroportul din Orsk, unde trebuia să aterizeze avionul, rudele victimelor sunt consiliate de psihologi şi medici. Ministerul rus al Serviciilor de Urgenţă a deschis o linie fierbinte.

Echipaje de salvare, elicoptere, dar şi mai mulţi oficiali, printre care Ministrul Transporturilor au ajuns la locul tragediei. În zona în care s-a prăbuşit avionul, ninge puternic.

Ministerul de Externe de la Chişinău a luat legătura cu ambasada ţării noastre de la Moscova pentru a afla dacă printre victime sunt şi cetăţeni moldoveni.

Iar preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis condoleanţe familiilor victimelor.

Aeronava era de tip AN-148 şi opera zboruri de aproape opt ani. Astfel de aparate de zbor au început să fie construite de Rusia şi Ucraina în anii '90.

În total, cele două ţări au fabricat peste 40 de astfel de aeronave. La începutul acestui an, construcţia lor a fost oprită.

Presa rusă scrie că acesta este al doilea avion AN-48 care s-a prăbuşit până acum.

Prima tragedie a avut loc în data de 5 martie 2011. Atunci, aparatul de zbor a căzut în regiunea Belgorod, în timpul unui exerciţiu. Motivul producerii accidentului a fost o eroare de pilotaj.