Gazul rus pentru Bulgaria urmează să fie livrat prin Turcia

foto: publika.md

Bulgaria a anunţat luni că a ajuns la un acord cu gigantul rus Gazprom, care furnizează cea mai mare parte a gazului natural consumat în această ţară, ca din ianuarie acesta să fie livrat prin noua conductă Turkstream, prin Marea Neagră şi ocolind Ucraina, relatează AFP, citată de Agerpres.



"Am finalizat cu Gazprom o modificare a punctului de intrare a livrărilor (...) convenabilă pentru Bulgaria. Punctul de livrare devine Strandja 2", situat la graniţa bulgaro-turcă, a afirmat ministrul bulgar al energiei, Temenujka Petkova.



Ministrul a justificat decizia prin posibilitatea de a economisi 70 de milioane de leva (35 milioane de euro) pe an cheltuiţi ca taxe de tranzit via România, învecinată cu Ucraina, de unde vine în prezent gazul rus. Preţul gazului în Bulgaria ar putea scădea astfel cu 5%, a menţionat Petkova.



Conducta TurkStream leagă Rusia de partea europeană a Turciei. Prima linie a conductei, cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi pe an, va aproviziona piaţa locală din Turcia. Cea de-a doua linie, cu o capacitate similară, ar urma să fie destinată aprovizionării clienţilor din Europa de Sud-Est. Rusia intenţionează ca luna viitoare să inaugureze prima linie, însă darea în exploatare a celei de-a doua depinde de realizarea infrastructurii necesare în Bulgaria, Serbia şi Ungaria.



Guvernul de la Sofia a promis în octombrie că va finaliza secţiunea gazoductului TurkStream de pe teritoriul bulgar până în 2020, după ce în septembrie a semnat cu compania saudită Arkad un acord pentru realizarea celor 474 de kilometri ai acestei conducte pe teritoriul bulgar.

