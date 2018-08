Gazprom anunţă că gazoductul Turkish Stream este finalizat în proporţie de 80%

informează agerpres.ro "Implementarea celor mai importante proiecte de export ale Gazprom spre Europa continuă. Se derulează lucrări pregătitoare pentru a amplasa ţevi pentru gazoductul Nord Stream-2 în apele teritoriale ale Germaniei...În ceea ce priveşte gazoductul Turkish Stream, au fost amplasate ţevi cu o lungime de 1.500 de kilometri sau aproximativ 80% din lungimea totală", a spus Alexey Miller.Şeful Gazprom a mai informat că în primele opt luni ale anului, grupul rus a exportat spre ţările din Uniunea Europeană şi Turcia o cantitate de 133,3 miliarde metri cubi de gaze naturale, "în creştere cu 5,6% sau şapte miliarde metri cubi comparativ u perioada similară a anului trecut".Gazprom a început construcţia secţiunii offshore a gazoductului Turkish Stream în luna mai 2017. Cu o lungime de 900 de kilometri, gazoductul Turkish Stream va lega Anapa de regiunea Thracia de pe coasta turcească a Mării Negre. Una din cele două linii ale gazoductului este destinată aprovizionării pieţei din Turcia cu gaze naturale ruseşti iar cea de-a doua ar urma să transporte gaze naturale către ţările din sudul şi sud-estul Europei. Fiecare din cele două linii ale gazoductului Turkish Stream ar urma să aibă o capacitate de 15,75 miliarde metri cubi pe an.În luna decembrie 2014, Rusia a anunţat că renunţă la proiectul gazoductului "South Stream", care urma să permită furnizarea de gaze naturale ruseşti spre Bulgaria, Serbia şi Ungaria, via Marea Neagră, în favoarea proiectului "Turkish Stream", care prevede construcţia unei conducte de gaze din Rusia până în Turcia, via Marea Neagră.Gazprom, primul producător mondial de gaze naturale, asigură o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizionează Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus şi Polonia, precum şi gazoductul Nord Stream, care face legătura între Rusia şi Germania, via Marea Baltică.