Gazprom a redus livrările de gaze spre Occident după un incendiu la o instalaţie de procesare

Grupul energetic rus Gazprom a redus exporturile de gaze spre Occident din cauza unui incendiu la o instalaţie de procesare din Novy Urengoy, un oraş din vestul Siberiei, transmite Agerpres.Potrivit informaţiilor care circulau vineri în mass media din Rusia, livrările de gaze naturale ruseşti spre Occident via Belarus şi Polonia au fost deja reduse la jumătate, până la un miliard de metri cubi pe zi. În schimb, cantităţile convenite anterior au fost transportate via conducta Nord Stream 1 prin Marea Baltică precum şi prin Ucraina.Autorităţile ruse au informat că nu există răniţi în urma unui incendiu care a avut loc joi la o fabrică de procesare amplasată la 23 de kilometri de Novy Urengoy. A fost demarată o anchetă asupra cauzelor incendiului.Conform unor informaţii publicate anterior de grupul Gazprom, instalaţia de procesare a gazelor afectată de incendiu urma să fie înlocuită în următori ani. În aceste condiţii, experţii se aşteaptă ca Gazprom să nu repare facilităţile afectate de incendiu.Gazprom, primul producător mondial de gaze naturale, asigură o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizionează Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus şi Polonia, precum şi gazoductul Nord Stream, care face legătura între Rusia şi Germania, via Marea Baltică.În 2020, Gazprom a exportat spre România o cantitate de 962 milioane de metri cubi de gaze naturale, în scădere cu 3,2% comparativ cu 994 milioane de metri cubi în 2019.Companiile româneşti nu au contracte de import încheiate direct cu Gazprom, ci cu două firme intermediare, respectiv Imex Oil, o subsidiară a grupului rus Conef, şi WIEE, un joint-venture între Gazprom şi firma germană Wintershall.