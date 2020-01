Gazele ruseşti nu mai tranzitează Dobrogea spre Bulgaria. Importurile în România se desfăşoară normal

Gazele ruseşti nu mai trec prin România, pe ruta Isaccea-Negru Vodă, spre Bulgaria, după ce contractul cu Gazprom a expirat pentru unul dintre fire la sfârşitul anului trecut, însă importurile în România se desfăşoară normal, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Ion Sterian, directorul general al Transgaz.



"Pe conducta T1, se importă în România atâta cât nominalizează furnizorii care au contracte de import. În schimb, pe firul T2, la 31 decembrie 2019 a expirat contractul (cu Gazprom - n.r.) şi suntem în proceduri de a scoate la licitaţie capacitatea de tranzit. Pe firul T3 avem contract cu Gazprom până la 31 decembrie 2023 şi noi încasăm banii fie că Gazprom livrează gaze, fie că nu", a spus Sterian.



Acesta a dat asigurări că fluxul de gaze din sistemul naţional de transport al ţării noastre este normal.



Pe de altă parte, Bulgaria, care era principalul destinatar al gazului rusesc care tranzita Dobrogea, a anunţat pe 30 decembrie că va primi gaze din Rusia prin noua conductă Turkstream, din ianuarie.



Această conductă aduce gaze din Rusia prin Marea Neagră, ceea ce va însemna economii pentru Bulgaria.



"Am finalizat cu Gazprom o modificare a punctului de intrare a livrărilor (...) convenabilă pentru Bulgaria. Punctul de livrare devine Strandja 2", situat la graniţa bulgaro-turcă, a afirmat ministrul bulgar al energiei, Temenujka Petkova, citată de AFP.



Ministrul a justificat decizia prin posibilitatea de a economisi 70 de milioane de leva (35 milioane de euro) pe an cheltuiţi ca taxe de tranzit via România, învecinată cu Ucraina, de unde venea la acel moment gazul rus. Preţul gazului în Bulgaria ar putea scădea astfel cu 5%, a menţionat Petkova.



Conducta Turkstream leagă Rusia de partea europeană a Turciei. Prima linie a conductei are o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi pe an. Cea de-a doua linie, cu o capacitate similară, ar urma să fie destinată aprovizionării clienţilor din Europa de Sud-Est.

