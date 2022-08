Gavrilița, la un an de activitate a Guvernului: Mulți oameni o duc foarte greu la noi în țară... Ne așteaptă o iarnă grea (VIDEO)

Mulți oameni o duc foarte greu la noi în țară, iar noi avem pârghii limitate din simplu motiv că crizele cu care ne luptăm sunt de natură globală. Este declarația premierului Natalia Gavrilița, care a prezentat raportul unui an de activitate a Guvernului, intitulat „Un an de guvernare solidară cu oamenii”.

"Lumea de astăzi este foare diferită de lumea de la momentul când am preluat guvernarea. Mulți oameni o duc foarte greu la noi în țară, iar noi avem pârghii limitate din simplu motiv că crizele cu care ne luptăm sunt de natură globală. Guvernul a făcut tot ce posibil pentru a reduce impactul acestor provocări asupra cetățenilor. Când au crescut tarifele la energie am venit cu un amplu pachet de compensare a facturilor majorate, când agricultorii s-au aflat în dificultate am reușit să compensăm parțial prețul la motorină și am crescut fondul de subvenționare.(...) În ciuda faptul că am fost nevoiți să acționăm ca niște pompieri, am ținut să așezăm țara noastră pe un drum bun și corect (...) Am făcut tot ce este posibil", a menionat premierul.

Natalia Gavrilița a recunoscut că ne așteaptă o iarnă grea cu multe încercări: "Nu suntem rupți de realitate. Am efectuat vizite în teritoriu și am vorbit deschis cu oamenii. Știm că un prezent sumbru, umbrește speranța de mâine și un viitor mai bun. Ne așteaptă o iarnă grea cu multe încercări pentru care ne pregătim din timp".

Amintim că ceremonia de învestire a Guvernului condus de Natalia Gavrilița a avut loc în data de 6 august 2021.